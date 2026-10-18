La Fiorentina affronta tre sfide difficili in dieci giorni: Como e Atalanta al Franchi, con la trasferta contro l’Inter nel mezzo. Per Paolo Vanoli, nato e cresciuto calcisticamente a Varese, sarà anche una sequenza di confronti dal sapore di derby lombardo, soprattutto quello con i comaschi per la storica rivalità con i biancorossi. Un calendario impegnativo, nel quale i viola devono trovare punti per risalire la classifica.

Il ritorno di Vanoli era cominciato con la vittoria a Venezia, città fondamentale nella sua carriera da giocatore e da allenatore, e con il pareggio contro il Napoli. Le tre settimane di sosta avrebbero dovuto consentirgli di costruire la propria Fiorentina, migliorando organizzazione tattica e condizione atletica. La sconfitta contro il Genoa di De Rossi, che alla ripresa era in una situazione peggiore dei viola, ha invece frenato la rincorsa e mostrato quanto resti da lavorare.

Il Como rappresenta un esame completo per identità, qualità di gioco e consapevolezza degli obiettivi: superarlo darebbe fiducia e maggiore solidità al percorso viola. Domenica prossima arriverà poi la sfida all’ora di pranzo al Meazza contro l’Inter campione d’Italia, dove Vanoli ha lavorato per due stagioni come vice di Conte. Infine, giovedì 29, la Fiorentina ospiterà l’Atalanta nel turno infrasettimanale: tre ostacoli che, se affrontati con risultati positivi, potrebbero rafforzare autostima e ambizioni della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.