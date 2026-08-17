La Fiorentina ha già messo a segno nove acquisti, quasi tutti di livello e molti particolarmente costosi. Giuseppe Commisso ha autorizzato finora una spesa di circa 99 milioni di euro, cifra che potrebbe superare i 150 milioni entro giugno 2027 qualora scattassero le condizioni legate a riscatti e bonus. Nonostante questo, il progetto di una squadra «competitiva e duratura» non è ancora completo.

Fabio Grosso si aspetta altri tre rinforzi, in un ordine di priorità ormai definito: un esterno offensivo, preferibilmente destro di piede da utilizzare a sinistra, un centrocampista di sostanza e un terzino mancino che possa rappresentare l’alternativa a Valdepeñas. Dopo la vittoria sul Benevento, il tecnico ha ribadito la necessità di completare ulteriormente la rosa, indicando soprattutto nell’esterno offensivo il prossimo tassello.

Il 4-3-2-1 è diventato il sistema scelto per l’inizio della stagione, con Atta avanzato sulla trequarti, Gudmundsson nuovamente centrale nel progetto e Mastantuono ancora in fase di inserimento. Grosso, però, non ha abbandonato l’idea originaria di un 4-3-3 con un tridente sul modello del Sassuolo. Per questo l’arrivo di un nuovo esterno offensivo resta fondamentale: non necessariamente nell’immediato, ma quando il mercato offrirà l’occasione ritenuta giusta. Lo scrive il Corriere dello Sport.