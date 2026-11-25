Il Corriere dello Sport analizza le responsabilità della proprietà viola e chiede una maggiore presenza di Joseph Commisso a Firenze.
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La crisi della Fiorentina coinvolge inevitabilmente anche la proprietà. Nel suo editoriale odierno, il Corriere dello Sport individua nella lontananza della famiglia Commisso uno dei problemi che hanno accompagnato il club negli ultimi mesi, chiedendo una presenza più concreta a Firenze da parte di Joseph Commisso:
Un anno fa, di questi tempi, l’assenza (purtroppo inevitabile) di Rocco Commisso aveva creato al Parco Viola un vuoto di potere che ha portato a una perdita di orientamento da parte del club. Da qui la squadra allo sfascio, le dimissioni di Pradé, l’esonero di Pioli e l’incubo della retrocessione. Rocco ha lasciato anche la Fiorentina a suo figlio Joseph che, in momenti come questo, deve essere presente a Firenze. La delega va bene quando va bene, non ora.
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