Viery è pronto a diventare il primo acquisto dell'estate viola. Il difensore arriverà dal Brasile nelle prossime ore e domani sosterrà le visite mediche a Roma. L'operazione, da 15 milioni di euro più 2 di bonus, rappresenta l'investimento più oneroso di sempre per un difensore nella storia della Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Come cambiano le gerarchie della difesa con l’arrivo di Viery”
Corriere dello Sport
CorSport: “Come cambiano le gerarchie della difesa con l’arrivo di Viery”
Viery è pronto a diventare il primo acquisto dell'estate viola. Il difensore arriverà dal Brasile nelle prossime ore
Il suo arrivo cambierà le gerarchie della retroguardia. La società, in accordo con Fabio Grosso, sembra intenzionata a puntare su Ranieri e Pongracic, mentre il futuro di Pietro Comuzzo è ancora da definire. L'ipotesi più concreta è quella di un prestito per consentirgli di giocare con continuità, senza rinunciare a un patrimonio tecnico ancora molto importante.
Le valutazioni definitive saranno fatte durante il ritiro al Viola Park, quando saranno presenti anche Valentini e Moreno. Entrambi, però, sono destinati a lasciare Firenze a titolo definitivo nel corso del mercato estivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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