CorSport: “Come cambiano le gerarchie della difesa con l’arrivo di Viery”

Viery è pronto a diventare il primo acquisto dell'estate viola. Il difensore arriverà dal Brasile nelle prossime ore e domani sosterrà le visite mediche a Roma. L'operazione, da 15 milioni di euro più 2 di bonus, rappresenta l'investimento più oneroso di sempre per un difensore nella storia della Fiorentina.

Il suo arrivo cambierà le gerarchie della retroguardia. La società, in accordo con Fabio Grosso, sembra intenzionata a puntare su Ranieri e Pongracic, mentre il futuro di Pietro Comuzzo è ancora da definire . L'ipotesi più concreta è quella di un prestito per consentirgli di giocare con continuità, senza rinunciare a un patrimonio tecnico ancora molto importante.

Le valutazioni definitive saranno fatte durante il ritiro al Viola Park, quando saranno presenti anche Valentini e Moreno. Entrambi, però, sono destinati a lasciare Firenze a titolo definitivo nel corso del mercato estivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.