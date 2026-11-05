Il Corriere dello Sport continua la sua analisi su Franco Mastantuono e il peso per questa Fiorentina:

Nuovo inizio sì, tutto a posto no, perché il campionato della squadra viola non è decollato con i tre punti in Laguna, nonostante il pareggio successivo al Franchi contro il Napoli l'avesse accompagnata alla sosta con un altro stato d’animo rispetto a pochi giorni prima. Sosta che il diciannovenne di scuola River ha vissuto in patria per rispondere alla convocazione di Scaloni (a proposito, l'ha richiamato anche per questa seconda parentesi dedicata alle Nazionali), segnare il primo gol con la maglia dell'Albiceleste e partecipare alla festa d'addio di Messi, però quando ha rimesso piede a Firenze è stato come se dovessero ricominciare daccapo: lui e la Fiorentina, battuti di seguito da Genoa, Como e Inter. E difatti, è (ri)partito il disco: fa sempre le stesse cose, scarta troppo, eccetera eccetera. Quasi inevitabile, con qualche fondamento di verità pur non considerando la prestazione nel complesso, ma è un po' il destino naturale dei grandi. Poi, c'è stato il pareggio con l'Atalanta che almeno ha frenato l'emorragia di sconfitte (non le critiche), infine il Sassuolo e quel sinistro baciato dal dio del calcio alle spalle di Turati: se la Fiorentina ha vinto finora due partite e in tutte e due Franco Mastantuono è stato decisivo con quattro gol segnati ci sarà un motivo, no?