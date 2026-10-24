L'ex Parma farebbe coppia con Pio Esposito

Redazione VN
FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27

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Domani alle 12.30 lo stadio "G. Meazza" di Milano ospiterà la partita tra Inter e Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, Cristian Chivu, allenatore della squadra nerazzurra, potrebbe far rifiatare Marcus Thuram dando così spazio ad Ange-Yoan Bonny, in gol sabato scorso contro il Bologna. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

Nell’avvicinamento alla sfida con i viola, la notizia negativa riguarda l’infortunio di Luis Henrique, fermatosi ieri per un risentimento all’adduttore sinistro. In linea di massima tornerà dopo la sosta, ma non è del tutto escluso un recupero (almeno per la panchina) per la sfida interna con il Como dell’8 novembre. Nel frattempo sulla destra si alterneranno Diouf e Spence, con il francese titolare contro la Fiorentina e l’inglese che deve accelerare per alzare i ritmi dopo l’ultimo periodo di adattamento. In vista del match interno di domani, Chivu in attacco potrebbe affidarsi a Pio Esposito e Bonny come titolari, concedendo (almeno dall’inizio) un po’ di riposo a Thuram che nell’ultimo giro delle nazionali non era stato convocato dalla Francia, ma poi alla ripresa ne ha giocate 4 di fila dal primo minuto contro Parma, Bruges, Bologna e Shakhtar. In difesa invece Bastoni è stato provato nuovamente al centro della difesa, come in Champions e in questo caso a riposare sarebbe Akanji.
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