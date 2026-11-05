Mastantuono alle prese con alcune critiche
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Il Corriere dello Sport prende le difese di Franco Mastantuono alle prese con alcune critiche dopo queste prime uscite in maglia viola:
Fa sempre le stesse cose dalla fascia verso il centro (lì lo mettono...), tiene troppo il pallone, s'intestardisce, è egoista: eh sì, c'era già chi aveva puntato il dito verso Franco Mastantuono, sulle partite di questo pezzetto comunque consistente di Fiorentina, ma forse anche in generale sulle qualità come se fosse una colpa (sua) l'etichetta che gli hanno appiccicato addosso nel viaggio dal River Plate al Real Madrid. Invece, le cose l'argentino le fa bene, spesso benissimo, riempiendo gli occhi agli amanti del calcio. E per questo Masta, replicando non a parole ma con i fatti in campo e con un impegno e un attaccamento immediato alla maglia viola quasi commovente, è pronto a prendersi la Fiorentina sulle proprie spalle a diciannove anni.
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