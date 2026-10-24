A Milano non ci saranno Atta e Ranieri, lo ha confermato Vanoli: "Atta prosegue il suo lavoro e sta un po’ meglio. Ranieri ha avuto lo schiacciamento del nervo e piano piano lo stiamo recuperando".

Il tecnico medita di tornare al 4-3-3 con in porta De Gea, blindatissimo, e in difesa Jimenez, Dragusin, Pongracic e Viery. I due terzini sono favoriti rispettivamente su Dodo e Valdepeñas. Spazio a Ndour mezzala destra, Fagioli vertice basso e Brescianini mezzala sinistra.

Oulai, che potrebbe subentrare a gara in corso. In attacco si scaldano Mastantuono, Pellegrino (in vantaggio su Beto) e Njie. Lo scrive il Corriere dello Sport.