VIDEO - Vanoli: "Sì, sono l'uomo giusto. Ho sposato il progetto"

Dopo il ko di Monza, la Fiorentina non può sbagliare a Udine. I giocatori sono nel mirino della critica e anche Paolo Vanoli è sotto pressione. Per ora le contestazioni arrivano dall’ambiente, ma un altro tracollo potrebbe aprire riflessioni sulla sua panchina. Davanti ai circa 1.400 tifosi viola attesi nel settore ospiti, la squadra dovrà mostrare sul campo la compattezza ribadita dal tecnico in conferenza stampa.

Vanoli dovrebbe puntare su un 4-3-3 più prudente, con Brescianini al posto di Pedro Gonçalves per aggiungere un centrocampista di ruolo. In cabina di regia è favorito il più esperto Fagioli sul classe 2006 Oulai. In attacco Mastantuono e Njie affiancheranno Pellegrino, ancora avanti nel ballottaggio con Beto.

Con Viery e Pongračić indisponibili, la difesa a quattro è una scelta obbligata. Davanti a De Gea giocheranno Drăgușin e Ranieri al centro. In panchina ci sarà anche Niccolò Turnone, centrale classe 2007 e capitano della Primavera, alla prima convocazione con la prima squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.