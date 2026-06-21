CorSport: “Beltran sa di essere la seconda scelta del River”. Piaceva un ex viola

Il primo degli esuberi di cui la Fiorentina si libererà è Lucas Beltran. L’attaccante argentino, rientrato dal prestito secco al Valencia dove tra l'altro sarebbe rimasto volentieri, può tornare al River Plate. C'è già una base di accordo con la dirigenza viola. Il classe 2001 è cresciuto nelle giovanili dei Millonarios con i quali ha pure esordito nel calcio professionistico. Fu proprio dal River che la Fiorentina lo prelevò tre anni fa per una cifra vicina 18 milioni complessivi. Potevano essere 24 se il giocatore avesse raggiunto determinati traguardi di squadra e personali.