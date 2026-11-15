Verso Belgio-Italia, il CT azzurro Mancini potrebbe scegliere una mediana più di palleggio inserendo Fagioli dal primo minuto.
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Verso Belgio-Italia di stasera potrebbero arrivare interessanti novità anche in ottica Fiorentina. Perché rispetto al successo sulla Francia, il CT Mancini potrebbe decidere di cambiare tre giocatori nell'undici titolare e due sembrano sicuri: uno è l'ingresso dall'inizio di Fagioli, l'altro è un ballottaggio Vergara-Sebastiano Esposito. Senza Cambiaghi, che ieri ha lasciato il ritiro perché infortunato, uno fra Dimarco e Koleosho potrebbe trovare spazio.
Fagioli in rampa di lancioCome scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, la scelta di schierare il centrocampista viola è ben precisa: Mancini vuole privilegiare i ricami di fagioli in un ruolo da mezzala alla Verratti come successo in Turchia. Nelle idee del CT è il giocatore migliore per rispondere al palleggio del Belgio in una linea con Tonali e Barella. Fagioli ha inoltre maggiore esperienza rispetto a Doumbia.
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