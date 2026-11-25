Non soltanto i problemi tattici e le responsabilità della società e dell'allenatore. Nel momento più difficile della stagione, anche i giocatori finiscono inevitabilmente sul banco degli imputati. La Fiorentina, secondo l'analisi del Corriere dello Sport, è una squadra senza anima, carattere e identità, con troppi elementi che stanno rendendo al di sotto delle proprie possibilità.

Il quotidiano individua diversi casi all'interno della rosa: Radu Dragusin sta deludendo le aspettative, Nicolò Fagioli sembra essersi smarrito, mentre Cher Ndour ha progressivamente abbassato il proprio rendimento. C'è poi Arthur Atta, ricomparso in panchina dopo oltre due mesi di assenza, ma ancora chiamato a ritrovare continuità.

La situazione impone una presa di coscienza collettiva. Molti giocatori erano già presenti nella passata stagione e conoscono bene il rischio di ritrovarsi nuovamente coinvolti nella lotta per non retrocedere. Per questo, al di là delle difficoltà di gioco e dell'incapacità di trovare un'identità comune, serve una reazione soprattutto sul piano caratteriale.

Il prossimo appuntamento con l'Udinese assume così un'importanza ancora maggiore. La squadra friulana, nonostante l'ultima posizione in classifica, ha dimostrato a Bologna di essere ancora viva. Il Corriere dello Sport sottolinea anche una particolarità tattica: Zanetti ha schierato una formazione senza centravanti di ruolo, togliendo riferimenti alla difesa di Palladino e creandole diverse difficoltà.

Un ulteriore campanello d'allarme per Vanoli e i suoi giocatori, attesi da una trasferta che ha già il sapore di uno spareggio salvezza. La Fiorentina non può più permettersi di aspettare.