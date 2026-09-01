Con gli arrivi di Njie, Beto e Gnonto, la Fiorentina ha rifatto l’attacco in appena quarantotto ore, consentendo a Fabio Grosso di adottare finalmente il 4-3-3 indicato come sistema di riferimento. L’assenza di esterni offensivi aveva costretto il tecnico a utilizzare il 4-3-2-1, con due trequartisti alle spalle della punta, ma adesso le nuove alternative permettono il cambio tattico atteso.

Grosso potrà proporre una versione simile a quella utilizzata al Sassuolo, con Njie a sinistra, Mastantuono a destra e Beto al centro, oppure un 4-3-3 più classico: Njie sulla fascia mancina, Gnonto a destra e Pellegrino come destinatario dei cross. Beto, acquistato dall’Everton per 18 milioni, prende il posto di Kean, ceduto al Como per 35 milioni più 5 di bonus. Il portoghese è stato scelto dopo che la Fiorentina ha constatato l’impossibilità di chiudere per Zirkzee.

Gnonto sarà invece il dodicesimo acquisto viola. L’esterno ventiduenne arriva dal Leeds in prestito oneroso per un milione, con diritto di riscatto fissato a 15. Dopo lo sbarco a Peretola, sosterrà le visite mediche, firmerà il contratto e svolgerà il primo allenamento con i nuovi compagni, completando insieme a Njie la nuova batteria di esterni a disposizione di Grosso.