Il Corriere dello Sport fa il punto sulla Fiorentina verso l'Inter: Jimenez verso la conferma, Pellegrino in vantaggio su Beto e Atta ancora in dubbio.
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La Fiorentina riprende oggi gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri, iniziando la preparazione alla trasferta contro l'Inter, in programma domenica alle 12.30. Come riporta il Corriere dello Sport, difficilmente ci sarà Atta, ancora impegnato nel percorso di recupero e orientato a rientrare prima della sosta. Ranieri, invece, stringe i denti dopo l'infortunio al piede.
Sul fronte formazione, Jimenez è atteso nuovamente dal primo minuto, mentre Dragusin resta saldo al suo posto. Il principale dubbio riguarda il centravanti, con Pellegrino al momento favorito su Beto. Vanoli prepara una squadra coraggiosa e offensiva, chiamata a riscattare il 3-1 contro il Como.
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