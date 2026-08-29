L’accordo con il Manchester United per Joshua Zirkzee non è stato ancora raggiunto
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A quattro giorni dalla chiusura del mercato, la Fiorentina deve ancora completare numerose operazioni, ma la priorità assoluta resta il nuovo centravanti. L’accordo con il Manchester United per Joshua Zirkzee non è stato ancora raggiunto e, fino all’arrivo del sostituto, il club viola non autorizzerà il trasferimento di Moise Kean al Como.
Zirkzee ha espresso la volontà di trasferirsi a Firenze, alimentando la fiducia di Fabio Paratici. Il nodo riguarda la formula: la Fiorentina propone un prestito oneroso da 6-7 milioni con diritto di riscatto intorno ai 20, mentre lo United chiede l’obbligo. L’intesa potrebbe arrivare attraverso un obbligo condizionato. Intanto è stata presentata un’offerta ufficiale all’Everton per Beto, principale alternativa all’olandese.
Prosegue anche la trattativa con il Torino per Njie: i granata chiedono 20 milioni, contro i 15 offerti dai viola. Con il club piemontese si parla inoltre di Mandragora, la cui cessione potrebbe sbloccare l’arrivo di Thorstvedt. Per Dodô, oltre al Nottingham Forest — che ha offerto 9 milioni più 2 di bonus — si è fatto avanti l’Olympiakos, mentre Kospo passa al Mantova. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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