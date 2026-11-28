Udinese-Fiorentina mette di fronte due squadre in difficoltà di classifica, entrambe passate da un cambio in panchina, e tre ex pronti a ritrovare il proprio passato. Tra i bianconeri c’è Nicolò Zaniolo, cresciuto nel settore giovanile viola dal 2010 al 2016 e tornato a Firenze nel gennaio 2025 in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray. La seconda esperienza in viola si è chiusa con 13 presenze, 461 minuti e zero gol. A Udine, dopo cinque partite saltate per infortunio, ha ritrovato continuità e ha segnato contro Roma e Bologna.

Per Beto il ritorno in Friuli è l’occasione per ritrovare il gol nello stadio in cui si è affermato. Tra il 2021 e il 2023 ha firmato 22 reti in 65 presenze con l’Udinese, una ogni 208 minuti, sfruttando soprattutto la sua potenza in campo aperto. A Firenze l’attaccante della Guinea-Bissau è ancora a secco dopo 11 partite, appena due da titolare, per 238 minuti complessivi e 2,3 gol attesi.

Arthur Atta, invece, potrebbe tornare in campo proprio contro la squadra con cui ha chiuso lo scorso campionato da mezzala sinistra con 5 gol e 4 assist. Quel rendimento aveva convinto Paratici a investire 26 milioni per il 70% del cartellino. Un sovraccarico ai muscoli addominali lo ha poi tenuto fuori per più di due mesi. Dopo essere rimasto in panchina a Monza, il francese potrebbe trovare spazio a Udine con un minutaggio ancora limitato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.