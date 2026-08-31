Il lavoro della Fiorentina non riguarda soltanto il rafforzamento dell’undici titolare, ma anche la sistemazione dei giocatori fuori dal progetto tecnico.

Sottil si trasferirà al Watford in prestito, mentre per Barak e Nzola dovranno essere trovate soluzioni più concrete. Per il centrocampista ceco si parla del Verona, mentre per l’attaccante sono arrivati interessamenti dalla Turchia.

L’agenda di Paratici sarà dunque particolarmente fitta fino alla chiusura del mercato. Da domani e fino a gennaio sarà poi il campo a stabilire quanto e come sia cambiata la Fiorentina rispetto alla scorsa stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.