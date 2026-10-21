Per Paolo Vanoli la priorità è lavorare sulla testa della Fiorentina. Come scrive il Corriere Fiorentino, l'allenatore vuole rendere la squadra più matura nei momenti decisivi, evitando che gli episodi negativi compromettano intere partite. Gli errori da correggere riguardano soprattutto le due aree: i difensori devono prestare maggiore attenzione anche quando il reparto è ben schierato, mentre gli attaccanti sono chiamati a mettere più fame e determinazione negli ultimi sedici metri.

A preoccupare è l'immaturità del gruppo, nonostante un clima positivo nello spogliatoio e la disponibilità dei giocatori verso il tecnico. L'obiettivo è ritrovare una mentalità concreta, da squadra che sa soffrire e non spreca quanto costruito.