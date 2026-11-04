«Anche a me piacerebbe una Fiorentina super offensiva», ha ammesso Paolo Vanoli. Il nodo per il tecnico è trovare un assetto che valorizzi la qualità dei suoi attaccanti e garantisca solidità alla squadra. La vittoria contro il Sassuolo ha riaperto il dibattito grazie all’impatto di Pedro Gonçalves.

Prima dell’ingresso del portoghese, la Fiorentina aveva faticato a dare ritmo alla manovra e aveva mostrato le consuete difficoltà difensive. La squadra si era affidata soprattutto alle giocate di Mastantuono e alle accelerazioni di Njie. Gonçalves ha aggiunto fantasia e personalità, contribuendo alle azioni degli ultimi due gol viola.

In 13 minuti Pedro ha servito l’assist per Mastantuono e ha costruito l’azione del definitivo 4-2 di Valdepeñas. Ha chiuso con nove tocchi, tre passaggi chiave, un cross riuscito e quattro passaggi completati sui cinque tentati. Un impatto che rafforza la sua candidatura per un posto da titolare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.