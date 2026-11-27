Squadra in ritiro al Viola Park
VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery
Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla scelta tattica di Paolo Vanoli in vista della sfida con l'Udinese:
Programma semplice (prima di tutto una lunga analisi al video della partita di Monza), che prevede allenamenti sul campo, in palestra e momenti da riempire stando il più possibile insieme. Ieri per esempio i calciatori erano convocati per il pranzo, mentre la seduta di lavoro era prevista per il pomeriggio. C’è poi chi si è ritirato nelle proprie stanze, chi ha passato un po’ di tempo libero giocando a ping pong e in serata, dopo cena, via libera a visione delle partite di coppa o altro. Per quanto riguarda le soluzioni di campo, tutto porta verso un nuovo ritorno al 4-3-3 con un centrocampista in più (per il momento Brescianini, appena possibile Atta) mentre la difesa a tre è un pensiero possibile ma certo (con due centrali su quattro out) non ora. Se ne riparlerà più avanti, semmai, anche se Vanoli si augura che non ce ne sia bisogno.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli si gioca la Fiorentina? Lo faccia seguendo le sue idee. Qualsiasi siano
Rassegna stampa
"Pare che la sveglia sia suonata". Il retroscena del CorFio e il ritiro non punitivo
Rassegna stampa
CorSport: "Fiorentina, occhi su Beltran. Poi difesa, centrocampo e cessioni"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Vanoli vieta i cellulari. Le regole del ritiro al Viola Park"
Obiettivi mercato
La Fiorentina su Shpendi a gennaio. Tuttosport: concorrenza anche del Cagliari
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti