Possibili cambiamenti in vista nella sfida contro l'Inter
VIDEO GAZZETTA - Inter-Shakhtar, le reazioni social in vista della Fiorentina
Il Corriere Fiorentino, si è soffermato anche sulla questione difesa. Ecco l'analisi della retroguardia della squadra di Vanoli:
Ultima, ma non per importanza, la difesa che, nonostante la rivoluzione estiva, con 17 gol subiti è ad oggi la peggiore del campionato: la gara con l’Inter potrebbe condurre verso ulteriori stravolgimenti, sia tattici che interpretativi, per un equilibrio ancora da trovare. In casa Fiorentina cambiano i tempi, gli obiettivi e i protagonisti, ma il verdetto del campo, in attesa di una svolta duratura, sembra continuare a riflettere lo scarto tra intenzioni e fatti.
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