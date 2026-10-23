Possibili cambiamenti in vista nella sfida contro l'Inter

Redazione VN
FC Internazionale Milano Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3

VIDEO GAZZETTA - Inter-Shakhtar, le reazioni social in vista della Fiorentina

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Il Corriere Fiorentino, si è soffermato anche sulla questione difesa. Ecco l'analisi della retroguardia della squadra di Vanoli:

Ultima, ma non per importanza, la difesa che, nonostante la rivoluzione estiva, con 17 gol subiti è ad oggi la peggiore del campionato: la gara con l’Inter potrebbe condurre verso ulteriori stravolgimenti, sia tattici che interpretativi, per un equilibrio ancora da trovare. In casa Fiorentina cambiano i tempi, gli obiettivi e i protagonisti, ma il verdetto del campo, in attesa di una svolta duratura, sembra continuare a riflettere lo scarto tra intenzioni e fatti.
FIORENTINA VS COMO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti