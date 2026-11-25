Dopo il ko di Monza, Vanoli valuta una Fiorentina più coperta: possibile aumento dei centrocampisti e meno attaccanti.
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La Fiorentina potrebbe cambiare volto nelle prossime settimane. La sconfitta di Monza ha evidenziato ancora una volta le difficoltà di una squadra troppo sbilanciata in avanti e incapace di garantire la necessaria protezione al reparto difensivo. Per questo Paolo Vanoli starebbe valutando una soluzione tattica differente, con un maggiore equilibrio tra i reparti.
Come riferisce il Corriere Fiorentino, il tecnico viola potrebbe tornare a una disposizione più prudente, aumentando il numero dei centrocampisti e diminuendo quello degli attaccanti. Una possibile svolta dettata soprattutto dalla necessità di interrompere l'emorragia di gol subiti e rendere la squadra più compatta.
Non è un caso che tra le lacune evidenziate dopo il ko brianzolo ci siano proprio le distanze eccessive tra i reparti e un assetto generale troppo offensivo. La qualità del reparto avanzato, considerata una delle caratteristiche principali della squadra progettata da Paratici in estate, non è bastata a compensare le carenze nella fase difensiva.
Il calendario offre adesso un'occasione importante per intervenire: Udinese, Cagliari, Parma e Bologna saranno quattro appuntamenti fondamentali per la stagione viola. La priorità non è più soltanto costruire gioco, ma trovare un sistema che permetta alla Fiorentina di tornare a fare punti.
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