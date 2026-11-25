Paolo Vanoli non è ancora in discussione, ma la sua posizione non può essere considerata completamente al sicuro. La fiducia della società nei confronti dell'allenatore viola non è venuta meno, almeno per il momento, ma la sconfitta di Monza ha riaperto inevitabilmente le riflessioni sul suo lavoro. A pesare non è soltanto il risultato, ma soprattutto una squadra che continua a mostrare difficoltà strutturali e una preoccupante mancanza di equilibrio.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, le prossime quattro partite contro Udinese, Cagliari, Parma e Bologna rappresenteranno uno snodo fondamentale per il futuro del tecnico. Già la trasferta in Friuli, in programma domenica, rischia di trasformarsi in un vero e proprio crocevia stagionale.

La classifica impone infatti un cambio di prospettiva: prima ancora di ritrovare un gioco convincente, la Fiorentina deve tornare a fare punti, soprattutto negli scontri diretti con le concorrenti per la salvezza.

Vanoli ha ormai accantonato qualsiasi discorso legato all'anno di transizione, concentrandosi esclusivamente sull'obiettivo immediato: «Ora c'è solo da fare 40 punti in fretta». Una necessità che rende le prossime settimane ancora più delicate. Il futuro dell'allenatore dipenderà dai risultati, ma anche dalla capacità di dare finalmente un'identità equilibrata alla squadra.