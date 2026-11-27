Al Viola Park il confronto con i giocatori
VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery
Il Corriere Fiorentino torna a parlare dello sfogo di Paolo Vanoli a Monza in conferenza stampa:
Il tema è quello che Vanoli aveva già sottolineato più volte (parlando di eccesso di generosità) ma che a Monza gli è uscito con parole completamente diverse («Devono avere l’umiltà del loro mister») e soprattutto più dure. La sensazione, tanto per capirsi, è che dopo lo sfogo si stia cercando di chiarire che non fosse un modo per scaricare solo sul gruppo le responsabilità ma che si trattasse più che altro di un cambio di tono. Dalla carota al bastone e pare (tanto per tornare al punto di partenza) che «la sveglia sia suonata». E poi, appunto, tutti in ritiro. Iniziato ieri attorno alle 9.30 quando i calciatori (tra i primi gli infortunati Pongracic e Viery, con il brasiliano alle prese con una «lesione al bicipite femorale sinistro» evidenziata dagli esami specialistici e che rischia di tenerlo fermo fino a Natale) hanno varcato i cancelli del Viola Park, seguiti dalla dirigenza e attesi da Vanoli e da tutto lo staff.
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