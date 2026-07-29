Maneggiare con cautela: l'estate di Moise Kean, tra una clausola scaduta senza scossoni e un fisico da gestire con cura dopo il calvario della stagione 2025/26, procede pian piano. Il Corriere Fiorentino si chiede come stia davvero e prova a far chiarezza.

Cosa succede

Non ci sarebbe da stupirsi insomma, anche se Grosso deciderà soltanto oggi, se Kean dovesse saltare l’amichevole col Watford, anche perché il programma personalizzato prevedeva proprio questo: un’amichevole sì, una no. E visto che Moise ha giocato col Qpr, è lecito attenderlo in campo solo sabato col Real.

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Braschi è stato chiamato a unirsi all'improvviso al ritiro, cosa che ha acceso delle sirene d'allarme, ma anche il quotidiano riporta la versione di Fiorentina ed entourage del giocatore, circa il piano di recupero e gestione stilato a inizio estate: l’obiettivo è far si che Kean, che non gioca una partita ufficiale dal 4 aprile, arrivi nelle migliori condizioni possibili al via delle partite ufficiali e, per farlo, bisogna procedere con la massima attenzione.