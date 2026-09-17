Firenze è tornata a ballare a ritmo di tango grazie a Franco Mastantuono e, soprattutto, a Mateo Pellegrino. Arrivato senza il clamore riservato al compagno, l’ex Parma sta conquistando tutti con i gol: tre consecutivi, segnati contro Torino, Venezia e Pisa. L’argentino ha prima sbloccato inutilmente la sfida con i granata, poi ha chiuso la vittoria al Penzo e infine ha aperto il successo in Coppa Italia.

Inizialmente destinato a essere l’alternativa di Kean, Pellegrino si sta prendendo la maglia da titolare, la fiducia di Vanoli e l’apprezzamento dei tifosi. Ha lavorato in silenzio, senza cercare paragoni con i grandi argentini del passato: «Mi piacerebbe che i tifosi trovassero un soprannome per me, ma non avrebbe senso accostarmi a loro», aveva spiegato durante la presentazione.

I tre gol sono arrivati in modi differenti: un sinistro dalla distanza contro il Torino, una lunga progressione palla al piede a Venezia e un tap-in da rapace d’area con il Pisa. Pellegrino sta così smentendo chi lo considerava efficace soltanto di testa, fondamentale con cui aveva realizzato nove delle dodici reti della scorsa stagione. La sua media attuale è di un gol ogni 123 minuti e, continuando così, potrebbe avvicinarsi al sogno della Nazionale argentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.