La Fiorentina guarda anche al mercato in uscita. Con il 30 giugno alle porte, chiudere almeno una cessione entro la fine del mese consentirebbe al club di alleggerire il bilancio e garantire maggiore margine operativo, anche se Fabio Paratici avrebbe comunque tempo per recuperare nelle settimane successive.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio su Beltran: “Così il River Plate ha convinto l’argentino a dire sì”
Corriere Fiorentino
CorFio su Beltran: “Così il River Plate ha convinto l’argentino a dire sì”
Beltran avrebbe aperto al trasferimento, favorito anche dall'offerta economica migliorata del club argentino
La situazione più calda riguarda Lucas Beltran. L'attaccante argentino, fuori dal progetto tecnico di Fabio Grosso dopo il prestito al Valencia, è sempre più vicino al ritorno al River Plate.
Dopo le iniziali resistenze, Beltran avrebbe aperto al trasferimento, favorito anche dall'offerta economica migliorata del club argentino. L'operazione potrebbe portare alla Fiorentina circa 7,5 milioni di euro, oltre al 50% sulla futura rivendita, anche se resta da capire se ci saranno i tempi tecnici per chiudere entro il 30 giugno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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