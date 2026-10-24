Niente difesa a 3, ma qualcosa potrebbe comunque cambiare
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Vanoli chiede alla Fiorentina maggiore equilibrio, mantenendo quanto di positivo mostrato in attacco contro il Como ma correggendo una fragilità difensiva che ha portato a subire 17 gol. Il tecnico è preoccupato anche dal fatto che la squadra non sia mai passata in vantaggio: servono coraggio e qualità, accompagnati da maggiore attenzione e razionalità.
La difesa a tre resta una possibilità, ma Vanoli continua a preferire la linea a quattro. A San Siro dovrebbe quindi puntare su un centrocampo più folto, con Brescianini al posto di Gonçalves, e un atteggiamento più prudente. Ancora assenti Atta e Ranieri: contro l’Inter servirà una partita perfetta, da affrontare comunque con l’ambizione di fare punti e dare un segnale ai tifosi.
L’allenatore ha confermato piena fiducia a De Gea, ribadendone il ruolo di capitano nonostante gli ultimi errori. Sostegno anche a Mastantuono, considerato fondamentale nel dettare i tempi: il giovane deve imparare a mettere il proprio talento al servizio della squadra, pur commettendo, secondo Vanoli, errori legati soprattutto all’eccessiva generosità. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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