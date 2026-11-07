La Fiorentina cerca di ritrovare il fattore Franchi proprio contro la Juventus. Domenica saranno passati 209 giorni dall’ultima vittoria casalinga, l’1-0 del 13 aprile sulla Lazio di Maurizio Sarri. Un digiuno così lungo non si registrava dal passaggio di proprietà dai Della Valle ai Commisso, a cavallo di due stagioni in cui i viola lottarono per la salvezza. Allora la serie si aprì il 26 dicembre 2018 con lo 0-1 contro il Parma e si chiuse il 25 settembre 2019 con il 2-1 sulla Sampdoria. Tornano d’attualità le parole di Vincenzo Italiano, che alla sua presentazione indicò tra i primi obiettivi quello di tornare a incutere timore agli avversari in visita a Firenze.

Dall’ultimo successo al Franchi, i viola hanno raccolto cinque pareggi e tre sconfitte in otto gare. Lo scorso campionato si è chiuso con due 0-0 contro Genoa e Sassuolo e l’1-1 con l’Atalanta. In questa Serie A sono arrivate le sconfitte con Frosinone, Torino e Como (1-3), oltre ai pareggi con Napoli (1-1) e Atalanta (2-2). La Fiorentina è penultima per rendimento interno, davanti soltanto all’Udinese. Il cantiere e la capienza ridotta pesano sull’atmosfera del Franchi, che continua comunque a registrare 21.942 spettatori di media su 24.786 posti disponibili.

Contro la Juventus di Spalletti sono attesi circa 23 mila spettatori e la curva ha preparato una coreografia speciale. La sfida offre ai viola l’occasione per interrompere il digiuno davanti al proprio pubblico e dare seguito al successo sul Sassuolo, arrivato dopo oltre 50 giorni senza vittorie. Tre punti permetterebbero alla Fiorentina di andare alla sosta con una classifica meno preoccupante e di regalare ai tifosi una gioia che al Franchi manca da aprile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.