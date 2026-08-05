L'eventuale arrivo di Franco Mastantuono rafforzerebbe anche il ruolo di Moise Kean, che resta al centro del progetto tecnico della Fiorentina. Le qualità del fantasista argentino, capace di servire in profondità gli attaccanti, si sposerebbero perfettamente con le caratteristiche del centravanti della Nazionale.

Il direttore sportivo Fabio Paratici e l'allenatore Fabio Grosso considerano Kean un punto fermo della squadra. Per questo motivo, salvo un'offerta eccezionale e difficilmente immaginabile, la sua permanenza in viola non è in discussione.

Una volta definita la trattativa per Mastantuono, la Fiorentina concentrerà gli sforzi sull'acquisto di un altro esterno offensivo, ultimo tassello per completare il reparto avanzato e consegnare a Grosso un attacco in grado di fare il definitivo salto di qualità. Lo scrive il Corriere Fiorentino.