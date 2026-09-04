VIDEO VN - G.Rodriguez: "Pellegrino mi è piaciuto tanto, ho fiducia in lui"

Pellegrino e Beto sono destinati almeno inizialmente ad alternarsi al centro dell’attacco della Fiorentina. Grosso difficilmente utilizzerà due punte, soprattutto dopo gli arrivi degli esterni Njie, Gnonto e Gonçalves, che suggeriscono un ritorno al 4-3-3. Anche le caratteristiche fisiche dei due centravanti rendono complicata una loro convivenza stabile.

Pellegrino è particolarmente efficace dentro l’area e nel gioco aereo, mentre Beto può offrire maggiore profondità grazie a velocità e potenza fisica. La scelta potrebbe quindi dipendere dagli avversari e dalle esigenze della singola partita. Contro il Torino, però, l’argentino appare favorito perché il portoghese ha avuto pochi giorni per allenarsi con i nuovi compagni.

Il ballottaggio tra Pellegrino e Beto potrebbe diventare uno dei temi principali della stagione viola, riportando d’attualità una concorrenza già vista in passato con Cutrone-Vlahovic e Jovic-Cabral. A centrocampo, invece, Grosso sta lavorando sulla convivenza tra Fagioli e Oulai, provati insieme anche nell’ultimo allenamento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.