CorFio: “Paratici e 4 che pesano 5 milioni sul monte ingaggi. Urgono delle cessioni”

Tra pochi giorni molti giocatori rientrati dai prestiti si presenteranno regolarmente al Viola Park per il raduno dell'8 luglio, ma per diversi di loro potrebbe trattarsi dell'ultima apparizione da calciatori della Fiorentina. La dirigenza viola è infatti al lavoro per sfoltire la rosa, alleggerire il monte ingaggi e consegnare a Fabio Grosso un gruppo ristretto e funzionale alle sue idee di gioco.

Sono invece ormai ai titoli di coda le avventure in viola di Riccardo Sottil, Antonin Barak e M'Bala Nzola. L'esterno italiano, dopo numerosi prestiti e con un solo anno di contratto residuo, è destinato a cercare una nuova sistemazione. Situazione simile per Barak, che non è mai riuscito a confermare le aspettative nate ai tempi del Verona, e per Nzola, reduce da esperienze poco incisive lontano da Firenze. Per tutti e tre, oltre alle valutazioni tecniche, peseranno anche quelle economiche: liberarsi dei rispettivi ingaggi rappresenterebbe un tassello importante nel piano di rinnovamento e sostenibilità finanziaria voluto da Fabio Paratici. Lo scrive il Corriere Fiorentino.