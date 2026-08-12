La Fiorentina continua la sua profonda rivoluzione sul mercato. A una ventina di giorni dalla chiusura delle trattative, fissata alle 20 del 1° settembre, Fabio Paratici non sembra intenzionato a fermarsi dopo aver trasformato radicalmente la rosa. L’obiettivo è cancellare le difficoltà della scorsa stagione attraverso un rinnovamento che ha coinvolto ogni reparto e che ha incontrato il favore della tifoseria.

Sono già otto i nuovi acquisti: Viery, Dragusin, Atta, Jimenez, Oulai, Valdepenas, Joao Mario e Mastantuono. Un numero destinato presto a salire a nove e, con ogni probabilità, a superare la doppia cifra entro la fine del mercato. Parallelamente la Fiorentina ha incassato circa 30 milioni dalle cessioni e dai prestiti, senza sacrificare i giocatori più importanti, anche se resta ancora molto lavoro da fare sul fronte delle uscite.

Il prossimo innesto sarà Mateo Pellegrino, destinato simbolicamente a diventare il nono acquisto e a rinforzare l'attacco viola. Paratici ha ormai raggiunto gli accordi sia con il centravanti sia con il Parma, con una valutazione complessiva dell’operazione vicina ai 30 milioni di euro. Resta da definire soltanto la formula: acquisto definitivo oppure, soluzione preferita dalla Fiorentina, prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.