Nel bilancio appena pubblicato c’è anche un capitolo dedicato a Paratici

Redazione VN
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Nel bilancio della Fiorentina c'era una voce dedicata anche a Fabio Paratici. Il Corriere Fiorentino ha analizzato la gestione di conti e risorse da parte del ds:

Nel bilancio appena pubblicato c’è poi anche un capitolo dedicato a Paratici, e non solo per gli acquisti di Brescianini e Fabbian (30 milioni in tutto, da pagare a rate) del gennaio scorso: a lui, come si sa, è stato affidato il nuovo inizio viola e soprattutto è stato permesso (dati alla mano) di investire altri 130 milioni sul mercato. L’acquisto più caro è stato Atta con 26,3 milioni (di cui, per la logica degli ammortamenti, solo 5,6 figureranno nel prossimo bilancio), seguito da Oulai 26 e Pellegrino 22,1, mentre il prestito di Mastantuono dal Real è stato pagato appena 100 mila euro. Il ds ha abbassato il monte ingaggi (anche per cessioni come quella di Kean, finito al Como per 40 milioni) e allo stesso tempo ha avuto una mano dal club che ha preferito peggiorare i conti del bilancio appena chiuso per alleviare il percorso futuro: la cessione di Piccoli, giusto per fare un esempio, è a bilancio per 1,5 milioni, anche se la Fiorentina avrebbe potuto inserirla per 18, visto che ai club cedenti è permesso di inserire l’intero ammontare dei prestiti con obbligo di riscatto già nel momento in cui si firmano gli accordi. Poi c’è Nzola: la Fiorentina l’aveva patrimonializzato per 3,5 milioni ma ha deciso di svalutarlo per 2,8 così da averlo a bilancio futuro per 0,7. Un aiuto per diminuire la minusvalenza futura, sperando che intanto la squadra abbia trovato la squadra giusta per uscire dalle sabbie mobili.
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