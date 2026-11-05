Il centrocampo della Fiorentina, immaginato in estate come un reparto ricco di qualità e intelligenza tattica, resta un rebus per Vanoli. Tifosi e opinione pubblica chiedono Oulai titolare dopo i positivi ingressi contro Atalanta e Sassuolo, ma l’esigenza di ottenere risultati e proteggere una difesa vulnerabile ne ha rallentato l’inserimento. Il tecnico ha così accantonato l’idea dei due soli mediani nel 4-2-3-1 offensivo, affidandosi a Brescianini per garantire maggiore copertura.

Pesa il mancato acquisto di un centrocampista capace di sostenere entrambe le fasi, lacuna già segnalata da Grosso indicando profili come Højbjerg, Matic o Torreira. Paratici cerca una soluzione per gennaio, mentre Vanoli deve trovare gli equilibri con gli uomini disponibili. Finora ha dato fiducia soprattutto a Ndour e Fagioli, rispettivamente terzo e quinto per impiego, dietro De Gea e Dragusin e con Mastantuono tra loro. Le gerarchie possono però cambiare già contro la Juventus: Gonçalves convince sulla trequarti, rendendo per ora sospesa l’ipotesi di arretrarlo, mentre per recuperare Atta al massimo della condizione servirà ancora tempo.

Alle scelte tattiche si aggiunge la gestione psicologica dei singoli. Dopo il successo di Reggio Emilia, Vanoli ha richiamato Fagioli, Oulai e Ndour, tornati dalle nazionali con troppi pensieri, mentre in precedenza aveva difeso il regista azzurro dalle critiche. Un’alternanza tra fermezza e sostegno per costruire rapidamente un reparto equilibrato e rendere meno prevedibile la manovra viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.