Come a Venezia, anche a Reggio Emilia Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono sono andati a segno nella stessa partita. I due argentini, legati anche fuori dal campo, hanno contribuito a riportare la Fiorentina alla vittoria dopo oltre cinquanta giorni. Contro il Sassuolo Pellegrino ha firmato l’1-1 eludendo l’intervento di Candè e battendo Turati con il destro, il suo piede debole. Mastantuono ha poi segnato il gol del 3-2.

Pellegrino, classe 2001, è salito a tre reti in Serie A con appena 13 tiri complessivi, per una percentuale di realizzazione del 23%. Tutti e tre i gol sono arrivati con i piedi, un dato curioso per un centravanti che nell’ultimo campionato con il Parma aveva segnato di testa sei delle sue nove reti.

Mastantuono, classe 2007, è già a quattro gol ed è stato convocato dall’Argentina per le gare della prossima settimana. Dopo dieci giornate è secondo in Serie A per tiri totali (38), dodicesimo per conclusioni nello specchio (11) e terzo per dribbling riusciti (21). Guida inoltre la classifica dei dribbling tentati (53) e dei tocchi in area avversaria (70). I margini di crescita riguardano soprattutto l’ultimo passaggio e la gestione del possesso, con zero assist in campionato e oltre 18 palloni persi a partita. Lo scrive il Corriere Fiorentino.