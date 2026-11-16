La percentuale di parate è scesa al 59,7%, il dato più basso della sua carriera, dopo il 71,2% e il 71,6% delle due stagioni precedenti

Giovanni Zecchi
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David De Gea sta attraversando il suo momento più difficile da quando è arrivato alla Fiorentina. Al terzo anno in viola, lo spagnolo conserva la fiducia di Paolo Vanoli, che lo ha ribadito pubblicamente: «De Gea non sarà mai un problema, non si discute ed è il mio capitano». A pesare sulle valutazioni è anche l’ingaggio, che con i bonus supera i 5 milioni di euro lordi e lo rende il giocatore più pagato della rosa.

La percentuale di parate è scesa al 59,7%, il dato più basso della sua carriera, dopo il 71,2% e il 71,6% delle due stagioni precedenti. Con 37 parate su 62 tiri in porta, De Gea è 93° su 107 portieri dei cinque principali campionati europei. Il saldo di −3,32 gol evitati è il peggiore della Serie A. Le difficoltà riguardano l’intera difesa viola, che concede in media 5,64 tiri in porta a partita e ha incassato 25 reti senza mai chiudere una gara a porta inviolata. Lo spagnolo ha comunque offerto due delle sue migliori prestazioni contro Napoli e Inter.

FIORENTINA VS JUVENTUS

La Fiorentina in estate ha scelto di ripartire da De Gea, sotto contratto fino al 2028. In vista della prossima stagione, il club valuterà il rendimento dello spagnolo, accostato a Villarreal e Real Sociedad, e la crescita di Tommaso Martinelli, classe 2006 in prestito all’Avellino. Da queste valutazioni dipenderà anche l’eventuale ricerca di un portiere sul mercato estivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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