David De Gea sta attraversando il suo momento più difficile da quando è arrivato alla Fiorentina. Al terzo anno in viola, lo spagnolo conserva la fiducia di Paolo Vanoli, che lo ha ribadito pubblicamente: «De Gea non sarà mai un problema, non si discute ed è il mio capitano». A pesare sulle valutazioni è anche l’ingaggio, che con i bonus supera i 5 milioni di euro lordi e lo rende il giocatore più pagato della rosa.

La percentuale di parate è scesa al 59,7%, il dato più basso della sua carriera, dopo il 71,2% e il 71,6% delle due stagioni precedenti. Con 37 parate su 62 tiri in porta, De Gea è 93° su 107 portieri dei cinque principali campionati europei. Il saldo di −3,32 gol evitati è il peggiore della Serie A. Le difficoltà riguardano l’intera difesa viola, che concede in media 5,64 tiri in porta a partita e ha incassato 25 reti senza mai chiudere una gara a porta inviolata. Lo spagnolo ha comunque offerto due delle sue migliori prestazioni contro Napoli e Inter.

La Fiorentina in estate ha scelto di ripartire da De Gea, sotto contratto fino al 2028. In vista della prossima stagione, il club valuterà il rendimento dello spagnolo, accostato a Villarreal e Real Sociedad, e la crescita di Tommaso Martinelli, classe 2006 in prestito all’Avellino. Da queste valutazioni dipenderà anche l’eventuale ricerca di un portiere sul mercato estivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.