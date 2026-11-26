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Dopo il ko di Monza, Paolo Vanoli chiede ai giocatori della Fiorentina di leggere meglio i diversi momenti della partita e di mostrare maggiore disponibilità al sacrificio. Il tecnico ha denunciato in sala stampa la mancanza di umiltà emersa lunedì sera, dopo un lungo confronto negli spogliatoi tra il capitano David De Gea e il resto della squadra.

Prima dell’inizio del ritiro al Viola Park, Franco Mastantuono è stato il primo a rivolgersi ai tifosi. L’argentino si è scusato per la prestazione di Monza e ha assicurato che la squadra saprà uscire da questo momento di difficoltà.

Vanoli intanto prepara un nuovo cambio di assetto per dare una svolta alla Fiorentina e difendere la propria panchina. Ai giocatori spetta dare seguito al confronto di Monza, aiutandosi di più in campo soprattutto nelle fasi in cui la squadra è in difficoltà. Lo scrive il Corriere Fiorentino.