Franco Mastantuono è ormai a un passo dalla Fiorentina, anche se il club preferisce mantenere prudenza fino al completamento dell'iter con visite mediche e firma. Dopo giorni di contatti, la società viola ha progressivamente preso il comando della corsa al talento argentino, superando una concorrenza internazionale grazie al lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici.

La svolta è arrivata con il via libera del giocatore, considerato il passaggio decisivo della trattativa. Paratici ha evitato qualsiasi pressione, aspettando che fosse Mastantuono a scegliere convintamente Firenze. L'argentino avrebbe così messo da parte le offerte di club come Milan, Roma, Fulham e Benfica, mentre ieri ha svolto solo lavoro in palestra al Real Madrid, lasciando anzitempo il centro sportivo di Valdebebas. Restano da definire gli ultimi dettagli sull'ingaggio, con la Fiorentina che ha chiesto al Real Madrid di contribuire al pagamento di una parte dello stipendio del giocatore. Se l'intesa sarà raggiunta nelle prossime ore, Fabio Grosso potrà contare su un fantasista capace di alzare sensibilmente il livello tecnico dell'attacco viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino. Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

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