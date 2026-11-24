Il 3-0 di Monza riporta la Fiorentina alla lotta salvezza (di nuovo) e potrebbe aprire riflessioni anche su Vanoli (sempre che questa figuraccia non apra a riflessioni anche sulla sua panchina). La squadra mostra la stessa fragilità, la stessa confusione e la stessa incapacità di reagire delle prime tre partite con Grosso. Vanoli aveva confermato il 4-2-3-1 delle ultime gare prima della sosta, con Oulai in mezzo e Gonçalves dietro Pellegrino. Anche in difesa aveva dato fiducia a chi (Viery, poi uscito dopo 25’ per infortunio) sembrava destinato a pagare il conto (più di Dragusin) per i tanti errori, lasciando Ranieri in panchina.

Dopo la sconfitta di Genova al rientro dalla precedente sosta, uno dei dubbi riguardava l’approccio contro una squadra (il Monza) reduce da una serie choc (4 k.o. di fila) e abituata, come il Genoa di De Rossi, a pressare uomo su uomo a tutto campo. La Fiorentina parte bene, occupa la metà campo avversaria e sfiora il vantaggio con Oulai. Ci provano anche Pedro (pallonetto debole) e Jiménez dalla distanza. L’illusione dura mezz’ora, poi i viola concedono le prime occasioni e vanno sotto poco prima dell’intervallo sul rigore di Varela.

Vanoli inserisce subito Njie (fuori Gonçalves) e sposta Mastantuono sulla trequarti. Dopo due discrete occasioni per pareggiare, la Fiorentina incassa il 2-0 alla prima ripartenza concessa. Varela segna con una giocata (di tacco) al termine di una discesa senza opposizione (in questo caso di Robinson). Sul 3-0 il Monza riesce a mettere il pallone in area per tre volte senza che i viola riescano a liberare. Continuando a (non) difendere così, la prospettiva è un’altra, complicatissima lotta per evitare la retrocessione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.