Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

Moise Kean salterà sia la sfida di Champions League di stasera contro il Feyenoord sia la trasferta di domenica contro la Fiorentina. È quindi rinviato il ritorno al Franchi, il suo stadio per due stagioni, mentre resta incerta la data in cui l’attaccante del Como potrà tornare in campo.

A fermarlo sono i problemi alla tibia, già emersi nel finale della scorsa stagione a Firenze, riacutizzati da una botta rimediata in Nazionale contro la Francia. Kean aveva disputato la prima gara di Nations League, lasciando poi il ritiro di Mancini prima dell’ultima sfida, vinta contro la Turchia.

Il Como punta a risolvere definitivamente il problema, valutando se sia sufficiente il riposo o se occorra un intervento chirurgico. Le stime indicano due-tre settimane di stop prima di un nuovo consulto: è quindi in serio dubbio anche la sua presenza nel successivo impegno europeo contro il Manchester United, in programma dopo la trasferta di Firenze. Lo scrive il Corriere Fiorentino.