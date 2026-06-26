CorFio: “Il programma di Grosso al Viola Park. La presentazione in una data speciale”

Fabio Grosso ha già definito il programma estivo della Fiorentina, nonostante il mercato sia ancora in pieno svolgimento

Fabio Grosso ha già definito il programma estivo della Fiorentina, nonostante il mercato sia ancora in pieno svolgimento. Il raduno è fissato tra il 7 e l'8 luglio, giorni in cui saranno presentate anche le nuove maglie, mentre il nuovo allenatore verrà presentato ufficialmente nei giorni successivi. Intanto prende forma anche lo staff tecnico, che potrebbe accogliere il preparatore dei portieri Claudio Filippi, il match analyst Damià Abella e il fisioterapista Andrea Magini, oltre ai collaboratori storici di Grosso.