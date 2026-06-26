Fabio Grosso ha già definito il programma estivo della Fiorentina, nonostante il mercato sia ancora in pieno svolgimento. Il raduno è fissato tra il 7 e l'8 luglio, giorni in cui saranno presentate anche le nuove maglie, mentre il nuovo allenatore verrà presentato ufficialmente nei giorni successivi. Intanto prende forma anche lo staff tecnico, che potrebbe accogliere il preparatore dei portieri Claudio Filippi, il match analyst Damià Abella e il fisioterapista Andrea Magini, oltre ai collaboratori storici di Grosso.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Il programma di Grosso al Viola Park. La presentazione in una data speciale”
La preparazione si svolgerà inizialmente al Viola Park, dove il tecnico lavorerà per costruire una squadra basata sul 4-3-3, con intensità, pressione alta e sviluppo del gioco sulle corsie esterne. In programma anche le prime amichevoli contro la Primavera e il Gubbio, prima della partenza per la tournée inglese del 24 luglio.
In Inghilterra la Fiorentina sfiderà Queens Park Rangers e Watford, con una terza amichevole ancora in fase di definizione. Il precampionato si completerà poi con le sfide contro Deportivo La Coruña e Modena, prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia del 14 agosto al Franchi contro una tra Benevento e Ravenna. Un calendario intenso che accompagnerà la squadra fino all'inizio della nuova stagione, mentre il mercato resterà aperto fino al 1° settembre. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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