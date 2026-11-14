La pubblicazione del bilancio 2025-26 ha aperto una serie di riflessioni sulla situazione economica della Fiorentina. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, il passivo da 136 milioni di euro, il più pesante mai registrato nella storia viola, certifica una gestione che non poteva più essere sostenibile. A contenere le conseguenze è intervenuta la proprietà, con una ricapitalizzazione da 100 milioni e altri 15 garantiti nel medio termine.

È proprio da questo quadro che bisogna partire per comprendere le scelte effettuate durante il mercato estivo, sia in entrata che in uscita. La rivoluzione voluta da Fabio Paratici ha avuto infatti una doppia motivazione: ridurre un monte ingaggi arrivato a circa 120 milioni e intervenire su alcuni equilibri interni allo spogliatoio.

La strategia ha portato a un gruppo profondamente rinnovato, con l'obiettivo di coniugare sostenibilità economica e competitività sportiva. Una strada che, secondo il quotidiano, dovrà essere accompagnata da risultati migliori sul campo.