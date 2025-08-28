CorFio: “I tre colpi nella testa di Stefano Pioli. Così Pradè completa il mercato”

Pioli e le ultime mosse di mercato della Fiorentina

Stefano Pioli ieri ha parlato anche del resto del mercato, e l’ha fatto ribadendo lo stesso concetto di sempre: «Sono stato chiaro con la società, se possiamo prendere calciatori funzionali, che alzino il livello o con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo si cercherà di intervenire, altrimenti resteremo così».