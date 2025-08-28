Stefano Pioli ieri ha parlato anche del resto del mercato, e l’ha fatto ribadendo lo stesso concetto di sempre: «Sono stato chiaro con la società, se possiamo prendere calciatori funzionali, che alzino il livello o con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo si cercherà di intervenire, altrimenti resteremo così».
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “I tre colpi nella testa di Stefano Pioli. Così Pradè completa il mercato”
Corriere Fiorentino
CorFio: “I tre colpi nella testa di Stefano Pioli. Così Pradè completa il mercato”
Pioli e le ultime mosse di mercato della Fiorentina
Nella sua testa insomma, ci sono ancora due-tre rinforzi: il vice Dodò (Lamptey o Hateboer in lista)ma soprattutto il centrocampista che aiuti Fagioli in regia e il difensore di qualità che migliori l’uscita palla da dietro. I nomi in ballo sono i soliti due: Nicolussi Caviglia, per il quale va avanti la trattativa col Venezia per cercare di abbassarne le richieste, e Victor Lindelof.
Per lo svedese il d.s. Pradè ha offerto un biennale con opzione per la terza stagione e, ora dopo ora, cresce la fiducia. Se poi si trovasse una sistemazione anche a Beltran e agli altri esuberi allora si che il lavoro si potrebbe definire compiuto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA