Pioli/2: “Mercato? Credo che qualcosa possa succedere. Comuzzo ha rifiutato”

Redazione VN 27 agosto - 14:52

Alla vigilia della gara di ritorno contro il Polissya, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, toccando diversi temi caldi in casa Fiorentina.

Il tecnico viola ha messo subito in chiaro l’atteggiamento che chiederà ai suoi: “Abbiamo giocato solo il primo tempo. Sappiamo quanto il calcio sia imprevedibile. Conosciamo meglio i nostri avversari, ma anche loro conoscono noi. Abbiamo la qualificazione in mano, ma dobbiamo stringere il pugno e tenercela stretta”.

Sul piano della formazione, Pioli ha annunciato qualche novità: “Farò qualche cambio, è la terza trasferta in pochi giorni e domenica sarà la quarta. Ho una squadra al completo e una rosa di buon livello”.

Capitolo mercato: “Non ha senso prendere tanto per prendere. Non voglio una rosa particolarmente lunga. Credo che qualcosa possa succedere, ma se arriverà qualcuno, sarà un giocatore che completi davvero le caratteristiche della squadra”.

L’allenatore ha poi commentato la maxi-offerta arrivata dall’Arabia per Pietro Comuzzo: “Quando arrivano offerte del genere è normale che il ragazzo abbia dei pensieri. Ma ha già comunicato che non ha intenzione di accettare. È un ragazzo sereno e di spessore”.

Parole di stima anche per Roberto Piccoli, al centro delle rotazioni offensive: “Abbiamo cinque giocatori offensivi di livello. Possiamo giocare con due o tre là davanti. Piccoli ha forza, un gran tiro, è un giocatore completo. Posso provarlo in diverse posizioni, ci dà imprevedibilità per essere più vincenti”.

Infine, un passaggio sul tema del calciomercato ancora aperto a campionato già iniziato: “Non si può che essere d’accordo con Italiano. Non capisco perché il mercato debba chiudere l’1 settembre. Alleni per un mese una squadra e negli ultimi dieci giorni magari un’altra. È come non aver praticamente lavorato. Noi allenatori lo diciamo da tanto”.