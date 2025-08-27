Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Comuzzo, scelta intelligente. Lindelof ottimo, ma chi esce?”
news viola
Amoruso: “Comuzzo, scelta intelligente. Lindelof ottimo, ma chi esce?”
L'opinione di Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, su Comuzzo
Capisco la scelta di Comuzzo, aveva tutto da perdere andando in Arabia. Non sarebbe migliorato come calciatore, avrà tempo e modo in un futuro lontano. Ricordiamo che è un calciatore nel giro della Nazionale, c'è un possibile mondiale in arrivo...Non avevo dubbi rifiutasse. Cagliari? Ho visto una squadra poco propositiva, molto lenta in tutti i reparti. Il secondo tempo ho visto una Fiorentina migliore, però non può essere questa la squadra di Pioli. Deve avere il baricentro più alto di almeno dieci metri, e deve affidarsi ogni tanto anche al lancio lungo. Non serve cancellare tutto il lavoro di Palladino, che era bravo a velocizzare la manovra in pochi passaggi. Non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, molto compassata e lenta nel prendere decisioni
Su Lindelof—
Come profilo è un ottimo giocatore, va valutato bene sotto il punto di vista degli infortuni. Bisogna capire chi esce per far spazio al suo posto...L'hanno scorso ha salvato diverse volte il Manchester
© RIPRODUZIONE RISERVATA