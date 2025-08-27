Massimo Sandrelli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Sandrelli: “Manovra Fiorentina fiacca e lenta. Chi sa palleggiare in rosa?”
L'opinione di Massimo Sandrelli, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul centrocampo della Fiorentina
In coppa non fa testo. Con il Cagliari ho visto un centrocampo un po' mal messo. Non vedo nessuno in grado di palleggiare, oltre a Fagioli. Vedo una manovra fiacca e molto lenta, il primo tempo non c'è stato un tiro da parte della Fiorentina. Manca assolutamente un regista in mezzo al campo, uno che sappia dettare i tempi di gioco e che sappia unire la squadra. Piccoli? Mi ha sorpreso l'investimento su un altro attaccante. Beltran che è costato più o meno uguale non è mai stato utile in appoggio a Kean. Non so perché sia stato fatto questo investimento su Piccoli, l'avrei fatto di più a centrocampo
