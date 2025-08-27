Sandrelli: “Manovra Fiorentina fiacca e lenta. Chi sa palleggiare in rosa?”

Viola News
L'opinione di Massimo Sandrelli, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul centrocampo della Fiorentina
Massimo Sandrelli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

In coppa non fa testo. Con il Cagliari ho visto un centrocampo un po' mal messo. Non vedo nessuno in grado di palleggiare, oltre a Fagioli. Vedo una manovra fiacca e molto lenta, il primo tempo non c'è stato un tiro da parte della Fiorentina. Manca assolutamente un regista in mezzo al campo, uno che sappia dettare i tempi di gioco e che sappia unire la squadra. Piccoli? Mi ha sorpreso l'investimento su un altro attaccante. Beltran che è costato più o meno uguale non è mai stato utile in appoggio a Kean. Non so perché sia stato fatto questo investimento su Piccoli, l'avrei fatto di più a centrocampo

