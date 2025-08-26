Fiorentina-Polissya, ore 20: dove vederla in tv, in chiaro e streaming

La Fiorentina affronta il Polissya nel ritorno del play-off di Conference. Ecco dove sarà possibile vedere e seguire la partita

La Fiorentina di Stefano Pioli è chiamata ad archiviare, senza sprecare ulteriori energie, la qualificazione al maxi girone di Conference League. Dopo lo 0-3 in Slovacchia, nell'andata del playoff contro gli ucraini del Polissya, il tecnico viola farà con tutta probabilità grande turnover, soprattutto in vista della sfida di Torino di domenica. Assente obbligato Moise Kean, per l'espulsione rimediata dopo la tirata di capelli di Sarapyi all'andata e la conseguente reazione dell'ex Juventus. Non sarà il Franchi la cornice di questa sfida, ma il Mapei Stadium di Reggio Emilia, stadio di casa del Sassuolo e della Reggiana