Marchini: “Bravo Comuzzo, ha la testa sulle spalle. Nicolussi è da Fiorentina”

Comuzzo? "È stato fondamentale il consiglio di agenti e famiglia, delle persone a lui più vicine. Non è da sottovalutare, per non farsi abbagliare da offerte che a molti giocatori fanno perdere la bussola. Ha dimostrato di avere la testa ben incassata sulle spalle. Bene per la Fiorentina che ha sempre Comuzzo tra le sue fila".