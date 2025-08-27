Marchini: “Bravo Comuzzo, ha la testa sulle spalle. Nicolussi è da Fiorentina”

Giampaolo Marchini, firma della Nazione, è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno nel corso del "Pentasport":
Comuzzo? "È stato fondamentale il consiglio di agenti e famiglia, delle persone a lui più vicine. Non è da sottovalutare, per non farsi abbagliare da offerte che a molti giocatori fanno perdere la bussola. Ha dimostrato di avere la testa ben incassata sulle spalle. Bene per la Fiorentina che ha sempre Comuzzo tra le sue fila".
Nicolussi? "A me piace tantissimo, lo ritengo un giocatore da Fiorentina. Giovane, di talento, con un esborso non esoso ci si assicura grande qualità. Sono sorpreso che nessuna squadra di Serie A sia già andata su di lui e lo abbia portato via al Venezia".
