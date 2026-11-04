Riscatto? Serve il raggiungimento del 60% delle presenze sul totale (da almeno 45’) o la qualificazione alla prossima Champions League
Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile
Il Corriere Fiorentino si sofferma sul riscatto di Pedro Goncalves. Il portoghese, in grande spolvero contro il Sassuolo, potrebbe rimanere alla Fiorentina solo a certe condizioni:
Non a caso ieri, a Firenze, è definitivamente esplosa la «Pedro mania». Tutti lo vogliono titolare perché, dicono, «è di un’altra categoria rispetto a tutti gli altri». Difficile sostenere il contrario, e del resto anche al momento del suo acquisto bastava dare un occhio al suo curriculum per rendersi conto di come portasse in dote numeri sconosciuti a qualsiasi altro compagno. Parliamo infatti di un giocatore che nella sua esperienza allo Sporting Lisbona ha collezionato 239 presenze, condite da 97 gol e 66 assist. «Tanta roba», direbbero i più giovani. Per questo Fabio Paratici ha puntato su di lui proprio sul gong del mercato, prendendolo in prestito oneroso (2,5 milioni) con diritto di riscatto a 22,5 che può diventare al verificarsi di una di queste condizioni: il raggiungimento del 60% delle presenze sul totale (da almeno 45’) o la qualificazione alla prossima Champions League.
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